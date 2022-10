Aerei: trasporto merci in America Latina al top ad agosto

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 OTT - Il trasporto aereo di merci in America Latina ha ottenuto le migliori prestazioni al mondo ad agosto: lo rende noto l'Associazione internazionale di trasporto aereo (Iata), che ha pubblicato i risultati dei mercati globali del trasporto aereo di merci.

In base ai dati, i vettori latinoamericani hanno segnato un aumento del 9% dei volumi di merci aviotrasportate nell'agosto 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Si tratta - sottolinea Iata - del miglior risultato tra tutte le regioni.

Le compagnie aeree dell'Asia-Pacifico hanno infatti registrato un calo dell'8,3% nello stesso periodo. I vettori nordamericani hanno a loro volta avuto un calo del 3,4% dei volumi di carico, mentre quelli europei addirittura del 15,1%. La performance di questi ultimi - correlata alla guerra in Ucraina - è stata la peggiore tra tutte le regioni per il quarto mese consecutivo, sottolinea Aeroin, il più grande sito web di aviazione in Brasile e America Latina.

Per il direttore generale di Iata, Willie Walsh, il trasporto aereo di merci continua a dimostrare la sua "resilienza", poiché i volumi sono relativamente stabili di fronte alle incertezze economiche e ai conflitti geopolitici. (ANSA).