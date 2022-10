Brasile: Lula, Bolsonaro usa WhatsApp per diffondere bugie

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 18 OTT - Fake news ancora al centro dell'attenzione alle elezioni brasiliane: il leader della sinistra Luiz Inácio Lula da Silva - candidato alla presidenza contro l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro, al ballottaggio del 30 ottobre - oggi ha incontrato virtualmente politici e comunicatori della sua coalizione per parlare di strategie di comunicazione, riporta il quotidiano O Dia.

Secondo l'ex sindacalista, Bolsonaro utilizza WhatsApp in campagna elettorale per "diffondere bugie". Per Lula smentire i contenuti falsi sui social non è sufficiente, servono anche proposte "positive" da presentare agli elettori.

"Abbiamo bisogno di ogni compagno che lavora con la comunicazione digitale. Dobbiamo essere consapevoli che WhatsApp è la grande arma che lui (Bolsonaro) usa per trasmettere le sue bugie", ha affermato Lula.

"È necessario che, quando confutiamo le bugie, inviamo messaggi sulle cose positive che esistono e esisteranno in questo Paese.

Parte delle proposte, il piano di governo, parte delle cose che abbiamo fatto,, in modo che la gente sappia che sappiamo cosa fare quando vinceremo le elezioni. Non possiamo solo ribattere alle critiche. Non basta", ha aggiunto Lula. (ANSA).