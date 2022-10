Argentina: incidenti durante Gimnasia-Boca Juniors, un morto

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - E' di un morto il bilancio degli incidenti avvenuti durante la partita Gimnasia-Boca Juniors, valida per la Liga argentina, che si è disputata a La Plata (Buenos Aires). La vittima è un uomo di 57 anni, che è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre veniva portato in ospedale in ambulanza. La partita è stata sospesa al decimo minuto a causa degli scontri tra la polizia e i tifosi che volevano entrare nello stadio. "Molti volevano entrare senza biglietto" ha detto Sergio Berni, ministro della Sicurezza di Buenos Aires. Sono stati sparati dei lacrimogeni che hanno reso l'aria irrespirabile anche in campo e sugli spalti, creando il panico tra i tifosi. (ANSA).