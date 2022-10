Lula, 'i bolsonaristi più fanatici dovranno adeguarsi'

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 OTT - "I bolsonaristi più fanatici dovranno adeguarsi alla maggioranza della società". Così il leader di sinistra Luis Ignacio Lula da Silva, intercettato dai giornalisti in una scuola di San Bernardo do Campo, città a sud dello stato di San Paolo, dove si è recato a votare poco dopo le otto, in compagnia della moglie, Rosangela da Silva, e del suo vice Geraldo Alckmin (Ptb). Secondo quanto riporta il sito online di informazione Estadao.

A chi chiedeva come intende pacificare il Brasile in caso di vittoria, Lula ha spiegato che la società non vuole lo scontro, ma la pace. Per questo motivo ritiene che "sarà facile ristabilire la pace e la democrazia nel Paese". "Quelli che non lo vogliono, che non rispettano la legge, è un problema loro", ha evidenziato. "Ci saranno sempre dei fanatici che non vogliono adattarsi, come ci sono in tutti i partiti politici. Ma la maggior parte della società brasiliana vuole pace, tranquillità, armonia e vuole lavorare, produrre e vivere bene ", ha aggiunto.

