Brasile:sondaggio, Bolsonaro recupera su Lula a 5 giorni da voto

(ANSA) - BRASILIA, 27 SET - A cinque giorni dalle elezioni in Brasile, l'ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha il 48,3% delle intenzioni di voto contro il 41% dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, che ha dunque ridotto il suo svantaggio sul diretto rivale: è quanto rivela un sondaggio dell'agenzia AlasIntel divulgato da Cnn Brasil.

Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), è sceso dello 0,1% mentre Bolsonaro, candidato alla rielezione per il Partito liberale (Pl, di destra), è cresciuto del 2,4% rispetto al rilevamento anteriore.

In calo nelle preferenze gli altri candidati: Ciro Gomes, del Partito democratico brasiliano (Pdt, di centrosinistra), è ora al 3,5%, perdendo il 2,8% in una settimana, mentre Simone Tebet, del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore), ha il 2,1%, con un calo dell'1,9%. (ANSA).