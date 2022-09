Migranti: bambina annega in giungla Darien tra Panama e Colombia

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Una bambina venezuelana di dieci anni è annegata mentre cercava di attraversare un fiume con sua madre e sua zia nella giungla di Darién, la pericolosa foresta al confine tra Colombia e Panama che i migranti attraversano nel loro viaggio migratorio verso il nord del continente. Lo riporta il sito del quotidiano venezuelano El Nacional e altri media del Paese, citando il Servizio nazionale delle frontiere (Senafront) di Panama.

Il vicecommissario Dany Villareal, capo della Brigata Orientale del Senafront, ha spiegato che il corpo della bambina è stato ritrovato nella zona di Tacartí, aggiungendo che entrambi i familiari della bambina sono stati salvati.

La vittima - riferiscono i media - va ad aggiungersi quindi ai 18 morti registrati dal Senafront nella giungla del Darien dal 1 gennaio al 1 settembre, tre dei quali di nazionalità venezuelana. Tuttavia, la cifra rappresenta solo i decessi confermati dalle autorità, mentre i morti nel pericoloso passaggio migratorio potrebbero essere di più.

Il direttore generale di Senafront, Oriel Ortega, ha dichiarato in un'intervista al canale panamense Telemetro che da gennaio ai primi di settembre, 108.000 migranti hanno attraversato il Darién nel 2022, di cui più di 68.000 venezuelani e 15.000 bambini e adolescenti.

L'ufficio del Difensore civico colombiano ha avvertito di un aumento del numero di migranti che cercano di attraversare il confine con Panama, motivo per cui ha invitato le autorità nazionali e internazionali a garantire la sicurezza dei cittadini che intraprendono il loro viaggio attraverso il Tapón del Darien. "Nel 2021, secondo i dati delle autorità panamensi, 134.000 persone hanno attraversato il passaggio di Darien e quest'anno è evidente che il numero di migranti in quella zona del Paese sarà superato", ha affermato il Difensore civico colombiano Carlos Camargo. L'Unhcr stima che, entro la fine fine 2022, circa 200.000 persone avranno attraversato la pericolosa giungla del Darien. (ANSA).