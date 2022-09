Lula denuncia Bolsonaro per uso elettorale macchina pubblica

(ANSA) - BRASILIA, 19 SET - In Brasile, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha denunciato davanti al Tribunale superiore elettorale (Tse) l'attuale capo dello Stato per presunto uso della macchina pubblica con fini elettorali in occasione della sua partecipazione ai funerali della regina Elisabetta II a Londra. Bolsonaro, candidato alla rielezione per il Partito liberale (Pl, di destra) alle presidenziali di ottobre, ieri, parlando ai sostenitori dal balcone della residenza dell'ambasciatore brasiliano nel Regno Unito, ha affermato di essere sicuro di vincere le elezioni.

"Il presidente ha sequestrato atti ufficiali (funerali della Regina) per fare campagna elettorale, cosa assolutamente irregolare", avvalendosi della "macchina pubblica" ed incorrendo in "abuso di potere politico", si legge nella denuncia di Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra).

I legali della coalizione di partiti che fa capo a Lula hanno quindi chiesto al Tse che Bolsonaro non possa inserire le immagini di Londra negli spot pubblicitari per la sua campagna.

Bolsonaro oggi è rimasto a Londra, da dove si imbarcherà per gli Stati Uniti dove domani parteciperà all'assemblea dell'Onu.

