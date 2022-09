Colombia: governo incontra dissidenti Farc, 'inizia un dialogo'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Una delegazione del governo colombiano e quattro rappresentanti dello "stato maggiore centrale" dei dissidenti delle Farc hanno tenuto una "riunione esplorativa" nel dipartimento di Caquetá, nel sud del Paese, per "valutare la possibilità di avviare un dialogo nel quadro della pace totale" proposta dal presidente Gustavo Petro. A riferirlo è un comunicato congiunto pubblicato a seguito dell'incontro.

"Inizia un dialogo", ha scritto Petro su Twitter, condividendo le foto della riunione alla quale hanno partecipato, oltre ai quattro ribelli vestiti in mimetica, l'Alto Commissario per la Pace in Colombia Danilo Rueda, il capo della Missione di verifica dell'Onu in Colombia, Raul Rosende, e un delegato del governo norvegese.

Le parti hanno espresso "la volontà e la necessità che questi dialoghi siano avviati da un cessate il fuoco bilaterale, la cui esecuzione deve essere verificata", si legge nel comunicato. Nell'incontro, Rueda ha spiegato ai guerriglieri la proposta di "pace totale" avanzata da Petro, che prevede di negoziare la fine della violenza con tutti i gruppi illegali e criminali presenti nel Paese. (ANSA).