Brasile: asta EcoRodovias, ambasciata Italia si congratula

(V. 'Astm: si aggiudica nuova concessione...' delle 11:48) (ANSA) - BRASILIA, 16 SET - L'ambasciata d'Italia a Brasilia si è congratulata con EcoRodovias, società controllata del gruppo italiano Gavio, per l'aggiudicazione del nuovo bando di gara per la gestione degli oltre 600 km del complesso autostradale dello Stato di San Paolo noto come 'lotto nord-est': lo si legge in una nota della sede diplomatica, in cui si sottolinea che si tratta di "uno dei più rilevanti corridoi logistici del Brasile per il trasporto di prodotti agricoli, fertilizzanti, carburante, macchinari e attrezzature e materiali da costruzione".

EcoRodovias - ricorda l'ambasciata - investirà circa 14 miliardi di reais (2,68 miliardi di euro) nel corso della gestione trentennale, generando oltre 30 mila posti di lavoro.

"Con più di 4.700 km gestiti in otto Stati federativi, EcoRodovias si conferma primo operatore del settore in Brasile", conclude il comunicato. (ANSA).