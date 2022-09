Canada: trovato morto uno dei due killer, l'altro in fuga

(ANSA) - WASHINGTON, 06 SET - Uno dei due ricercati per aver accoltellato a morte dieci persone in una provincia del Canada è stato trovato morto. Lo ha riferito la polizia. L'altro, che si è scoperto essere il fratello, resta in fuga.

Secondo la ricostruzione della polizia, i due hanno bussato e ucciso casa per casa nella provincia canadese del Saskatchewan. Almeno 28 persone sono state accoltellate dai fratelli Damien e Myles Anderson e, di queste, dieci sono morte.

La dinamica del massacro, sostengono gli esperti, fa pensare che i due conoscessero le loro vittime, anche se per la polizia qualcuno è stato invece accoltellato a caso. (ANSA).