Brasile: sondaggio, Lula scende al 45%. Bolsonaro stabile al 32%

(ANSA) - BRASILIA, 02 SET - In Brasile, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha il 45% delle intenzioni di voto contro il 32% dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, in vista delle elezioni di ottobre: lo rivela un sondaggio pubblicato oggi da Datafolha, uno dei più importanti istituti demoscopici del Paese. Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), ha perso due punti rispetto al precedente sondaggio, pubblicato il 18 agosto, mentre Bolsonaro, del Partito liberale (Pl, di destra), ha ottenuto lo stesso punteggio.

Il vantaggio di Lula su Bolsonaro è passato da 18 punti a luglio, a 15 punti ad agosto, fino ai 13 attuali: la rimonta di Bolsonaro viene osservata anche dai rilevamenti di altri sondaggisti.

Ciro Gomes, del Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra), ha raggiunto il 9% (+2 punti percentuali), mentre Simone Tebet, del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore), ha ottenuto il 5%, con un incremento di 3 punti.

Secondo il sito O Antagonista, in un altro sondaggio, condotto dall'istituto Futura Inteligencia su commissione della Banca Modal, Bolsonaro compare per la prima volta in testa con il 40,1% delle intenzioni di voto, seguito da Lula con il 36,9%.

(ANSA).