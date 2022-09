Brasile: Lula ha raucedine, campagna elettorale senza parlare

(ANSA) - BRASILIA, 02 SET - Durante un evento della sua campagna elettorale a Belém, capoluogo dello Stato amazzonico di Parà, l'ex presidente brasiliano di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato alle elezioni del 2 ottobre, ha annunciato che dovrà "smettere di parlare per un mese per recuperare la voce".

Secondo Cnn Brasil, tra le cause della raucedine di Lula ci sarebbe il reflusso gastrico cronico, una malattia che infiamma e danneggia le corde vocali.

Il problema di salute potrebbe costringere l'ex sindacalista - in testa nelle intenzioni di voto sul diretto rivale, l'attuale presidente di destra Jair Bolsonaro - a saltare i prossimi appuntamenti elettorali televisivi: le emittenti Cnn e Sbt, il quotidiano O Estado de S. Paulo, il settimanale Veja, il portale Terra e la radio NovaBrasilFM hanno formato un pool per svolgere il 24 settembre un dibattito tra i vari candidati alla Presidenza della Repubblica. (ANSA).