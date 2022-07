Bolsonaro, 'avremo elezioni pulite. Il Brasile non ha dittatori'

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, candidato alla rielezione, ha affermato che le elezioni del prossimo 2 ottobre saranno "pulite".

Le autorità garanti della regolarità delle elezioni devono però portare avanti l'organizzazione "nel miglior modo possibile, senza che si crei una futura sfiducia", ha aggiunto il leader di destra partecipando, ieri a San Paolo, a un pranzo di lavoro con il Grupo Voto, azienda specializzata nell'informazione rivolta ai segmenti politici ed economici.

"Non c'è alcuni dittatore in Brasile, non siamo in guerra con nessuno, non importa quale potere rappresenti", ha sottolineato Bolsonaro in dichiarazioni riportate dalla radio Jovem Pan News.

Il capo dello Stato, che domenica ha ufficializzato la sua candidatura, ha più volte criticato la magistratura per non ammettere soluzioni che diano più trasparenza al sistema elettorale. (ANSA).