Barca capovolta alle Bahamas, morti 17 migranti haitiani

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Almeno 17 migranti provenienti da Haiti, tra cui un bambino, sono morti al largo delle Bahamas, quando la barca a bordo della quale si trovavano si è capovolta.

Lo riporta la Bbc.

Il premier delle Bahamas Philip Davis ha affermato che si ritiene che le persone a bordo stessero viaggiando da Haiti a Miami, in Florida, negli Stati Uniti.

La polizia delle Bahamas ha detto che la barca si è capovolta a oltre 11 km al largo dell'isola di New Providence. Altre 25 persone sono state salvate, inclusa una donna che è stata trovata viva all'interno della barca ribaltata, hanno detto le autorità.

Almeno una persona è ancora dispersa, e le ricerche sono in corso.

Due persone, entrambe delle Bahamas, sono state arrestate per sospetto contrabbando di esseri umani.

Il numero di persone che hanno tentato il pericoloso viaggio negli Stati Uniti è aumentato in modo significativo con l'inasprirsi ad Haiti della violenza delle bande, insieme alla povertà endemica. (ANSA).