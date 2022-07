Riprende il settore turistico a Cuba dopo restrizioni pandemia

(ANSA) - L'AVANA, 18 LUG - Il settore turistico cubano registra passi avanti nella sua ripresa quest'anno, registrando da gennaio a giugno 987.008 viaggiatori, di cui 682.411 visitatori internazionali, secondo l'Ufficio nazionale di statistica Onei. Una situazione che gli esperti collegano anche al miglioramento della pandemia sull'isola.

Il dato di quasi un milione di viaggiatori rappresenta un aumento del 557,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, ovvero 809.898 persone in più. Il numero dei visitatori internazionali rappresenta invece un incremento del 596,3% sul dato dello scorso anno, pari a 567.972 persone in più.

Il Canada guida l'elenco dei Paesi di origine dei turisti con 214.122 persone, seguito dalla comunità cubana all'estero (151.008) e dai viaggiatori dagli Stati Uniti (40.600). Al quarto posto si trova la Russia, che ha visto un calo di turisti verso l'isola, passati da 72.304 del 2021 a 37.654 dello stesso periodo di quest'anno. L'Italia è al nono posto nell'elenco con 14.559 persone, dopo Spagna, Germania, Inghilterra e Francia.

Sebbene i visitatori internazionali non raggiungano la metà dell'obiettivo annuale prefissato, l'isola continua a puntare al traguardo di 2,5 milioni di turisti a dicembre. Intanto, le autorità chiedono cautela sullo stato della pandemia di coronavirus, che oggi ha riportato 81 nuovi casi e un decesso.

