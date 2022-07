Ucraina: Bolsonaro, sanzioni a Russia non hanno funzionato

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Le sanzioni economiche imposte dall'Occidente contro la Russia non hanno funzionato". Lo ha detto - come riporta il The Guardian - il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, durante un incontro con i suoi sostenitori. "La mia posizione nei confronti di Putin e della guerra - ha aggiunto - è di equilibrio e ha permesso di acquistare fertilizzanti dalla Russia", fondamentali per il settore agricolo brasiliano. (ANSA).