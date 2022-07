Ecuador: valanga sul Chimborazo, morta alpinista canadese

(ANSA) - QUITO, 08 LUG - Una alpinista canadese di 25 anni è morta e il suo compagno è rimasto gravemente ferito quando una valanga di ghiaccio e pietre li ha investiti mentre erano impegnati a raggiungere la vetta del vulcano Chimborazo (6.243 metri). Lo riferisce oggi il quotidiano El Comercio di Quito.

L'incidente, precisa il giornale, è avvenuto ieri mattina nella Sierra andina dell'Ecuador dove si trova il vulcano che è anche la più alta montagna ecuadoriana.

Via Twitter, il Servizio nazionale per la gestione dei rischi e delle emergenze ha confermato che una squadra di soccorritori ha raggiunto il luogo dell'incidente a circa 6.000 metri di quota.

In dichiarazioni alla tv Teleamazonas, il capo dei vigili del fuoco di Riobamba. Rolando Vallejo, ha indicato che nonostante i consigli di non tentare l'ascensione del vulcano in questa stagione, i due canadesi sono partiti ugualmente, senza una guida, raggiungendo una base a 5.400 metri dove hanno trascorso la notte.

"Quando tutto lasciava pensare che i due avrebbero intrapreso una discesa per tornare alla base - ha ancora detto Vallejos - abbiamo potuto costatare che invece la decisione era di continuare l'ascesa verso la vetta".

A poche centinaia di metri dalla cima però, ha concluso il responsabile, "i due sono stati investiti dalla valanga che ha causato la morte della giovane donna e il ferimento del suo compagno". (ANSA).