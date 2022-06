'Per Biden dittatori non vanno invitati a summit Americhe'

(ANSA) - WASHINGTON, 06 GIU - La visione di Joe Biden sul summit delle Americhe, cui gli Usa non hanno invitato Cuba, Venezuela e Nicaragua, è che i dittatori non devono essere invitati. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Gi Usa ospiteranno il summit a Las Vegas da lunedì a venerdì. Il presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador ha annunciato che non parteciperà per protesta contro l'esclusione di Cuba, Venezuela e Nicaragua. (ANSA).