Colombia-Turchia, accordi cooperazione su istruzione e cultura

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Durante la sua visita in Colombia, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha incontrato la vicepresidente e ministra degli Esteri, Marta Lucía Ramírez, per discutere l'agenda bilaterale e per firmare due accordi di cooperazione in materia di istruzione, cultura e sport.

Secondo quanto riferito dal quotidiano El Tiempo, i due funzionari, che si sono incontrati ieri, hanno evidenziato l'importanza del rapporto tra i due Paesi e dei progetti reciproci in termini di imprenditorialità, tecnologia e innovazione.

Cavusoglu ha affermato che la Colombia è il miglior partner della Turchia in America Latina, dal momento che il commercio bilaterale ha raggiunto i 2 miliardi di dollari nel 2021.

Tuttavia, l'obiettivo è che questa cifra raggiunga i 5 miliardi di dollari, ha detto il ministro turco, sottolineando la volontà di "promuovere gli investimenti".

Ramírez ha sottolineato l'importanza di un incontro svoltosi tra imprenditori colombiani e investitori turchi, per mostrare il potenziale del Paese come destinazione di investimenti esteri. "Vogliamo invitare gli investimenti turchi in Colombia", ha detto la vicepresidente.

Secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri colombiano, le aziende turche sarebbero interessate a investire in progetti di infrastrutture, turismo e trasporti, tra gli altri. In riferimento all'attuale situazione del conflitto tra Ucraina e Russia, Ramírez ha "riconosciuto la leadership" della Turchia per portare avanti i colloqui di pace tra i due paesi.

La visita del ministro degli Esteri turco in Colombia si svolge nell'ambito di un viaggio in America Latina che lo ha già portato in Brasile e Uruguay e lo porterà in Ecuador, Panama e Venezuela. (ANSA).