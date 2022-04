Colombia: catturato in Messico boss della droga 'Boliqueso'

(ANSA) - BOGOTÁ, 21 APR - La polizia messicana ha catturato nei giorni scorsi nel settore esclusivo di Coyoacán, a Città del Messico, Eduard Fernando Giraldo, conosciuto con il soprannome di 'Boliqueso', considerato uno dei più importanti narcotrafficanti d'America latina.

La conferma dell'operazione e la sua immediata estradizione in Colombia, scrive il quotidiano El Tiempo di Bogotà, è stata comunicata dal direttore della polizia nazionale, generale Jorge Luis Vargas, secondo cui 'Boliqueso' era dedito al traffico di cocaina in Centro America, Europa, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

L'alto ufficiale ha anche assicurato che Giraldo ha operato negli ultimi 15 anni in collegamento con altri boss mafiosi nel mondo, e che dovrà presentarsi davanti ad un tribunale distrettuale di New York per rispondere dell'accusa di aver facilitato un importante traffico di cocaina verso gli Stati Uniti.

La polizia nazionale colombiana ha sostenuto che la cattura di 'Boliqueso' è stata effettuata con la collaborazione delle autorità messicane, britanniche e americane, e che essa costituisce probabilmente "il colpo più importante al traffico di droga dopo la cattura di Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel", 'Otoniel', massimo capo dell'orgaizzazione di narcotraffico Clan del Golfo.

In passato Giraldo era stato catturato per la prima volta in Brasile nell'aprile 2016, dove un giudice però decise di rilasciarlo nel novembre 2018. (ANSA).