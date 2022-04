Brasile: sondaggio, Lula e Bolsonaro in pareggio tecnico

(ANSA) - BRASILIA, 11 APR - In Brasile, si accorciano le distanze tra l'ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, e l'attuale leader di destra, Jair Bolsonaro, in vista delle elezioni del prossimo 2 ottobre: in base a un sondaggio dell'agenzia Ipespe, divulgato oggi, i due hanno ottenuto, rispettivamente, il 34% e il 30% delle intenzioni di voto, configurando così un pareggio tecnico.

L'indagine telefonica, condotta su mille persone tra il 6 e il 9 aprile nello Stato di San Paolo (il più importante e popoloso del Paese), mostra Lula nella stessa posizione dell'identica consultazione realizzata a febbraio, mentre Bolsonaro ha guadagnato quattro punti percentuali. Al terzo posto, con l'8% delle preferenze, c'è Ciro Gomes, candidato del Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra), seguito dal governatore di San Paolo, Joao Doria (6%), candidato del Partito della socialdemocrazia brasiliana (Psdb, di centrodestra). Entrambi sono cresciuti di un punto percentuale ciascuno dopo la desistenza dalla corsa presidenziale dell'ex giudice Sergio Moro. Con oltre 33 milioni di elettori, lo Stato di San Paolo rappresenta il 22,4% del catasto nazionale. (ANSA).