Covid: Brasile, media dei morti torna a superare quota 500

(ANSA) - BRASILIA, 10 MAR - In Brasile nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 652 morti legati al coronavirus, elevando il totale accumulato dall'inizio della pandemia a 653.588. La media mobile si è attestata a 505 decessi giornalieri nell'ultima settimana, superando per la prima volta i 500 dopo sei giorni al di sotto di questa quota.

Sempre ieri si sono avuti anche 49.078 nuovi contagi, portando il totale accumulato a 29.194.042, con una media di 50.677, il 45% in meno rispetto alla media di 14 giorni fa.

Nel frattempo, il colosso sudamericano di circa 215 milioni di abitanti ha raggiunto i 173.541.373 milioni di persone vaccinate con almeno una dose contro il Covid-19, cifra che corrisponde all'80,78% della popolazione. Hanno ricevuto due dosi o la dose unica, invece, 156,47 milioni di brasiliani, pari al 72,84% del totale. I dati sono raccolti dal Consorzio dei veicoli di stampa insieme alle segreterie sanitarie dei 27 Stati federativi.

