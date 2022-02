Brasile, bilancio delle piogge a Petropolis sale a 94 morti

(ANSA) - BRASILIA, 17 FEB - E' salito a 94 morti e 34 dispersi in Brasile il bilancio delle vittime delle piogge battenti, delle inondazioni e delle frane avvenute a Petrópolis, località di montagna vicino a Rio de Janeiro.

Nel suo rapporto serale la Protezione civile brasiliana ha indicato che fra i morti ci sono anche otto bambini. Il presidente Jair Bolsonaro, si è appreso, sorvolerà l'area del disastro domani al suo arrivo dall'Ungheria, ultima tappa del suo viaggio all'estero. Da parte sua, il portale di notizie Globo.com ha sottolineato che erano 90 anni che in questa località non cadeva una simile quantità di pioggia. (ANSA).