Putin, colloqui costruttivi con Bolsonaro

(ANSA) - MOSCA, 16 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "molto approfondito e costruttivo" il colloquio di oggi a Mosca con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass, secondo cui l'incontro è durato circa tre ore.

"Oggi abbiamo avuto un colloquio molto approfondito e costruttivo, a seguito del quale è stata adottata una dichiarazione congiunta in cui sono stati fissati i punti di riferimento per il futuro rafforzamento della cooperazione tra Russia e Brasile", ha detto Putin secondo la Tass.

La visita a Mosca di Bolsonaro avviene in coincidenza sulla crisi ucraina. Secondo l'Afp, nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno esortato Bolsonaro a essere cauto. "Come paesi democratici (...) abbiamo la responsabilità di difendere i principi democratici e l'ordine basato sulle regole", aveva affermato alcuni giorni fa il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

La Tass riporta che Putin e Bolsonaro si sono seduti vicini e si sono stretti la mano prima della discussione. Secondo Interfax, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato precedentemente che la distanza tra Putin e i politici stranieri durante i colloqui dipende dallo scambio dei risultati dei test Pcr. "Il motivo è che alcuni leader seguono i propri protocolli e non prevedono di scambiare i risultati dei test con il Paese ospitante", ha detto Peskov aggiungendo che in questi casi, "per proteggere la salute" di Putin "e degli ospiti", il distanziamento "è mantenuto su scala più ampia". Il portavoce del Cremlino ha quindi dichiarato che "non c'è politica in questo" e "soprattutto, la procedura non interferisce in alcun modo con i colloqui". (ANSA).