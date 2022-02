Honduras, estradizione, udienza per ex presidente Hernández

L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, si presenterà oggi alle 10.30 (le 17,30 italiane) a Tegucigalpa davanti al giudice Edwin Ortéz, scelto dalla Corte suprema per esaminare la richiesta di estradizione inviata dagli Stati Uniti con le accuse di narcotraffico e uso illecito di armi.

Ieri l'ex capo dello Stato è stato preso in consegna nella sua residenza da agenti di polizia che l'hanno trasferito, ammanettato e con un giubbetto antiproiettile, nella caserma delle forze speciali 'Cobra'.

Il ministro della Sicurezza, Ramón Sabillón, ha dichiarato ai media che il giudice Ortéz - che è fra l'altro affiliato al Partido Nacional di cui è leader Hernández - studierà la richiesta di estradizione e determinerà i passi da seguire.

In base all'esperienza del passato, i processi di estradizione verso gli Stati Uniti sono abbastanza agili e durano in media quattro mesi.

I media locali da parte loro hanno ricordato che finora 27 cittadini honduregni sono stati estradati verso gli Usa, aggiungendo che mai finora era stato esaminato il caso di un esponente del governo nazionale.