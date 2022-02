Perù: trovate mummie di 6 bimbi preincaici forse sacrificati

(ANSA) - LIMA, 14 FEB - Un team di archeologi ha rinvenuto la settimana scorsa in Perù, durante lavori di scavo nel complesso di Cajamarquilla, a 20 chilometri ad est di Lima, 16 mummie preincaiche risalenti a 1000-1200 anni fa, fra cui quelle di sei bambini che si ipotizza siano stati sacrificati per onorare una personalità di alto rango, sepolta poco lontano nello stesso sito.

I responsabili degli scavi, Pieter Van Dalen e Yomira Huamán, dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hanno spiegato al quotidiano La República che "tutti questi corpi sembrano avere un legame con una mummia, rivenuta lo scorso anno e identificata come un uomo di classe alta - per tutte le offerte presenti nella sua tomba - morto tra l'800 e il 1000 dopo Cristo (d.C.)".

Dopo quel ritrovamento gli scavi sono continuati per vari mesi, ad un livello più profondo rispetto alla fastosa tomba, e alla fine sono emerse le altre mummie.

"La prima cosa che ci siamo chiesti - hanno spiegato Van Dalen e Huamán - è perché così tanti bambini? E anche perché gli scheletri degli adulti presentavano fratture, come se avessero subito una morte violenta?".

Questo scenario, hanno aggiunto, "ha rafforzato l'ipotesi che queste sepolture fossero sacrifici fatti per servire da compagnia al defunto nel mondo dei morti".

Gli archeologi hanno sottolineato che a conforto di questo possibile sacrificio di massa esiste anche un precedente famoso: la tomba del Signore di Sipán (250 d.C.), dove accanto a quel sovrano Mochica furono sepolti tre donne, quattro uomini, un bambino e vari animali".

Per quanto riguarda infine il legame fra la mummia di Cajamarquilla e le persone sacrificate, Van Dalen e Huamán sospettano che "possano essere stati servitori, concubine, figli o altro tipo di parenti".

Se questa versione sarà scientificamente accolta, hanno concluso, "questo potrebbe essere stato il più antico sacrificio di massa di bambini mai scoperto in Perù". (ANSA).