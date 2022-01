Honduras: giura Xiomara Castro, da oggi governa il popolo

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 27 GEN - Xiomara Castro, che oggi si insedia a Tegucigalpa come la prima donna presidente dell'Honduras, ha aperto la giornata sottolineando che "da oggi nel Paese governa il popolo". Via Twitter, la leader di sinistra del Partido Libre ha sostenuto, alludendo al colpo di stato contro il marito Manuel Zelaya nel 2009: "12 anni di lotta e 12 anni di resistenza. Oggi inizia il governo del popolo.

Buongiorno, Honduras".

Successivamente, attraverso il suo account @XiomaraCastroZ, ha postato un video con immagini della natura e della vita quotidiana honduregne, sottolineando che "questo è il mio Honduras, la sua gente, i suoi valori e le sue ricchezze.

Lasciamoci dietro il passato oscuro per nascere di nuovo e mostrare al mondo quello che siamo realmente. Insieme faremo la nostra Patria ancora più grande".

Dopo il giuramento nello stadio nazionale previsto per le 12 locali (le 19 italiane), Castro comincerà una fitta agenda di incontri, il primo dei quali sarà con la vice presidente statunitense, Kamala Harris. Quest'ultima, alla vigilia del suo arrivo, ha indicato attraverso le reti sociali che la sua visita "è un'opportunità per le nostre due nazioni di approfondire la cooperazione su questioni chiave, dalla lotta alla corruzione alla ripresa economica". (ANSA).