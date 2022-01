Perù, positiva al Covid la premier Mirtha Vásquez

(ANSA) - LIMA, 25 GEN - La presidente del consiglio dei ministri del Perù, Mirtha Vásquez, è risultata ieri positiva al Covid-19 e si trova ora in isolamento come previsto dal protocollo stabilito per questo tipo di situazioni, Lo scrive l'agenzia di stampa statale Andina.

Citando un comunicato della presidenza del consiglio, l'agenzia precisa che Vásquez "ha sintomi lievi, ed è in condizioni stabili". La responsabile governativa, si aggiunge, ha ricevuto due dosi di vaccino e di recente il relativo rinforzo.

Nel comunicato si indica infine che la premier, "ove opportuno, svolgerà il suo lavoro a distanza, dalla sua abitazione, fino a quando non avrà il risultato negativo di un test molecolare. (ANSA).