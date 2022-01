Covid: in Brasile oltre 45mila casi, massimo da settembre

(ANSA) - BRASILIA, 07 GEN - In Brasile 45.717 mila persone sono state contagiate dal coronavirus ieri, giornata che ha registrato un record di casi dal 18 settembre dello scorso anno.

Il bilancio dei contagi dall'inizio della pandemia è così salito a 22.395.322.

La media mobile si è attestata a 17.100 contagiati al giorno per tutta l'ultima settimana, con un aumento del 477% rispetto alla media di 14 giorni fa.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche altri 171 decessi, elevando il bilancio delle vittime a 619.730, con una media di 101 decessi al giorno nell'ultima settimana, il 10% in meno rispetto a due settimane fa.

Parallelamente 161,5 milioni di persone hanno già ricevuto almeno una dose, l'equivalente del 75,5% della popolazione. I brasiliani che hanno ricevuto due dosi ammontano invece a 143,9 milioni, ovvero il 67,4% della popolazione. (ANSA).