Maltempo in Brasile, almeno 26 morti e 500 feriti a Bahia

(ANSA) - SAN PAOLO, 04 GEN - E' di almeno 26 morti e 518 feriti il bilancio delle inondazioni che hanno colpito da giorni lo stato di Bahia in Brasile. Lo ha reso noto la Soprintendenza per la protezione e la difesa sociale (Sudec), precisando che l'ultima persone deceduta in ordine di tempo è un uomo di 39 anni, annegato nel villaggio di Sabià, nella zona rurale del comune di Belo Campo.

Il maltempo a Bahia ha lasciato finora anche 30.915 persone senza più una casa, mentre altre 62.831 sono state costrette ad abbandonare le loro dimore.

In totale, sono 715.634 le persone colpite dai nubifragi, mentre 154 i comuni della regione in situazione di emergenza a causa delle inondazioni. (ANSA).