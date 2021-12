Covid: la Bolivia dichiara l'emergenza sanitaria

(ANSA) - LA PAZ, 30 DIC - Il ministro della Sanità boliviano, Jeyson Auza, ha annunciato che, a causa dell'improvviso incremento dei casi di contagio da Covid-19, il Consiglio nazionale strategico ha decretato nel Paese un'emergenza sanitaria, oltre all'applicazione di nove misure straordinarie per la prevenzione e e la cura dei pazienti.

In una conferenza stampa tenuta ieri, Auza ha aggiunto che "il Consiglio strategico ha esaminato la situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, con il risultato della dichiarazione dell'emergenza sanitaria, accompagnato da misure straordinarie".

Di fronte all'emergenza, i sindaci delle principali città boliviane (La Paz, Cochabamba e Santa Cruz) hanno annunciato la revoca delle autorizzazioni concesse in un primo tempo per le feste di fine d'anno, un provvedimento che sta valutando anche El Alto, città gemella della capitale boliviana.

In percentuale alla sua popolazione, la Bolivia è fra i Paesi che maggiormente registrano in America latina un aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 6.149, inclusi 28 decessi. (ANSA).