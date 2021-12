Venezuela: Maduro, presto mi recherò a Teheran

(ANSA) - CARACAS, 27 DIC - "Molto presto mi recherò in Iran" per definire con il presidente Ebrahim Raisi "vari progetti di cooperazione congiunta". Lo ha rivelato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, in una intervista di fine anno con la tv panaraba libanese Al Mayadeen, rilanciata dall'emittente statale venezuelana Vtv.

Il capo dello stato venezuelano ha sostenuto che "questo 2021 è l'anno della ripresa economica" e "nonostante le sanzioni criminali dell'imperialismo, sta aumentando la produzione di cibo, beni, servizi, industria, commercio e cresce anche il mercato interno, con un grande beneficio per la gente".

Per quanto riguarda le relazioni con l'Iran, Paese che nel recente passato ha aiutato il Venezuela a superare un picco di crisi energetica fornendo petrolio e additivi, Maduro ha sottolineato che le relazioni con Teheran si stanno rafforzando giorno dopo giorno. "Ho parlato per due volte per telefono con il presidente Raisi" e "molto presto mi recherò a Teheran per incontrarlo personalmente e poter così accelerare i processi di cooperazione bilaterale su tutti i piani", ha spiegato il presidente venezuelano. (ANSA).