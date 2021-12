Amazzonia: ong, distrutti oltre 10 mila km quadrati in 11 mesi

(ANSA) - BRASILIA, 21 DIC - La deforestazione nell'Amazzonia brasiliana ha superato i 10 mila km quadrati tra gennaio e novembre di quest'anno, l'area più grande dell'ultimo decennio, secondo un rapporto dell'ong Imazon.

Il mese scorso il disboscamento ha distrutto 480 km quadrati e nei primi undici mesi dell'anno l'area devastata è salita a 10.222 km quadrati, sostiene l'ong ambientalista. L'area interessata nel novembre di quest'anno, in compenso, è stata inferiore a quella dello stesso mese del 2020, quando furono distrutti 484 km quadrati, ha precisato Imazon.

"Le conseguenze dell'aumento della deforestazione di quest'anno sono innumerevoli, tra cui l'intensificazione del riscaldamento globale, l'alterazione del regime delle precipitazioni e la perdita di biodiversità", ha affermato la ricercatrice di Imazon, Larissa Amorim.

"La distruzione della foresta minaccia anche la sopravvivenza di popoli e comunità tradizionali come gli indigeni e i quilombolas (villaggi di afro-discendenti, ndr)", ha aggiunto l'esperta.

Durante il recente vertice ambientale Cop26 tenutosi a Glasgow, in Scozia, il governo brasiliano si è impegnato a eliminare completamente la deforestazione illegale entro il 2028 . (ANSA).