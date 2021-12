Amazzonia: deforestazione calata del 19% a novembre

(ANSA) - SAN PAOLO, 15 DIC - La deforestazione nella regione amazzonica a novembre ha registrato un calo del 19%, rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del sistema Deter-B (Monitoraggio della deforestazione in tempo reale), dell'Istituto per la ricerca spaziale (Inpe), sono stati illustrati dal ministro dell'Ambiente, Joaquim Leite.

Durante una conferenza stampa, Leite ha evidenziato che il mese di novembre ha registrato la più piccola area di allarmi di deforestazione in Amazzonia dall'inizio della serie storica iniziata nel 2016.

Da gennaio a novembre, la deforestazione in compenso ha accumulato 8.142 km quadrati. Anche senza i dati di dicembre, questo è già il terzo anno di maggiore deforestazione accumulata, dietro solo ai registri del 2020 e del 2019.

Nella valutazione di Leite, il calo degli avvisi di deforestazione a novembre è il risultato di un lavoro integrato tra i ministeri dell'Ambiente, della Difesa e della Giustizia con le agenzie ambientali e le forze dell'ordine.

L'area disboscata nell'Amazzonia legale tra agosto 2020 e luglio 2021 è stata di 13.235 km quadrati, con un aumento del 22% rispetto al periodo precedente. (ANSA).