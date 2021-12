Brasile: quattro condanne per incendio discoteca del 2013

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Un tribunale brasiliano ha condannato quattro persone ad una lunga detenzione a causa della morte di 242 persone in un incendio divampato in un locale notturno nel 2013 a Santa Maria, città nel sud del Paese. Lo riferisce la Bbc.

Il rogo cominciò quando la band che si esibiva nel locale - il club 'Kiss' - accese delle fiamme per effetto scenico della performance che però finirono per incendiare il soffitto.

Si generò una ressa tra gli avventori che tentavano la fuga ma molti di loro morirono per asfissia da fumo. I due proprietari del club e due membri della band sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio e tentato omicidio. L'evento era dedicato ad un pubblico di universitari e la gran parte delle vittime furono giovani fra i 17 e i 30 anni. Oltre 600 i feriti. Al processo hanno testimoniato 14 sopravvissuti e 19 altri testimoni.

Il processo è stato trasmesso in diretta tv e su altre piattaforme attirando molta attenzione di pubblico. (ANSA).