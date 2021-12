Taiwan esprime rammarico, Nicaragua ignora lunga amicizia

(ANSA) - PECHINO, 10 DIC - Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso "grande rammarico" per la mossa del Nicaragua di riconoscere la Cina a spese di Taipei. "È con grande rammarico che interrompiamo le relazioni diplomatiche con il Nicaragua: l'amicizia di lunga data e la cooperazione di successo a beneficio delle persone di entrambi i Paesi sono state ignorate dal governo Ortega", si legge in una nota, secondo cui Taiwan "è sempre stata un'amica sincera e affidabile, lavorando a lungo per migliorare" lo sviluppo del Nicaragua. Taipei vede ridursi a 14 il numero dei Paesi con cui ha rapporti diplomatici ufficiali, tra cui il Vaticano unico in Europa. (ANSA).