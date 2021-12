Honduras: elezioni, Blinken si congratula con Xiomara Castro

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 01 DIC - Gli Stati Uniti si sono congratulati con la candidata presidenziale del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, per la sua vittoria alle elezioni di domenica.

In un comunicato stampa , riferisce oggi il quotidiano La Prensa di Tegucigalpa, il Segretario di Stato Antony Blinken ha indicato che "gli Stati Uniti si congratulano con il popolo dell'Honduras per la sua elezione e con Xiomara Castro per la sua storica vittoria come prima donna presidente dell'Honduras".

"Speriamo - prosegue la nota - di poter lavorare con il prossimo governo dell'Honduras. Ci congratuliamo con gli honduregni per la loro alta affluenza alle urne, la partecipazione pacifica e l'impegno attivo della società civile che ha caratterizzato queste elezioni, cosa che dimostra un impegno duraturo con il processo democratico".

"Gli Stati Uniti e l'Honduras - si ricorda infine - godono di un rapporto di lunga data basato su valori condivisi, commercio, cultura e legami familiari. Gli Usa continueranno a sostenere l'Honduras nel rafforzamento delle sue istituzioni democratiche, nella promozione della crescita economica e nella lotta alla corruzione e alla criminalità transnazionale".

Lo spoglio delle schede delle votazioni di domenica procede intanto con lentezza presso il Consiglio nazionale elettorale (Cne). In base all'ultimo aggiornamento riguardante il 53,20% dei seggi, la leader di sinistra di LIBRE conta sul 53,26% dei voti, mentre il suo principale avversario, Nasry Asfura, del conservatore Partido nacional (Pn), è attestato al 34,18%.

(ANSA).