Cile: presidenziali,con 49% dei seggi in testa Kast su Boric

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 21 NOV - In linea con le previsioni di vari sondaggi, con lo scrutinio ufficiale giunto al 49,62%, il candidato di ultradestra José Antonio Kast (Partido Republicano) è in testa nelle elezioni presidenziali con il 28,64% dei voti, davanti al leader della sinistra Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), che raccoglie il 24,44% dei suffragi.

Seguono il candidato di destra Franco Parisi 13,60%), la candidata di centro-sinistra Yasna Provoste (12,36%) e il candidato governativo di centro-destra Sebastian Sichel (11,96%).

Il Servizio elettorale, che sta realizzando lo scrutinio, ha ricordato che per una vittoria al primo turno un candidato deve ottenere il 50% più uno dei voti. In caso contrario, i migliori due piazzati si misureranno in un ballottaggio il 19 dicembre.

(ANSA).