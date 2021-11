Brasile: scontri narcos-polizia in favela Rio, almeno 9 morti

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 22 NOV - Almeno nove persone sono morte, di cui otto presunti criminali e un agente di polizia, dopo scontri a fuoco tra narcotrafficanti e forze dell'ordine avvenuti questo fine settimana nel Complexo de Salgueiro, una 'favela' nell'area metropolitana di Rio de Janeiro.

I residenti della zona hanno affermato di aver rimosso otto cadaveri da un'area di vegetazione chiusa, secondo TV Globo.

"Il Bope (Battaglione di operazioni speciali della polizia militare, ndr) è stato attivato durante il fine settimana: è stato un blitz molto particolare, in una zona paludosa, abbiamo raccolto armi dalla criminalità organizzata", ha detto alla radio Cbn il portavoce della polizia militare, tenente colonnello Ivan Blaz.

L'operazione è avvenuta dopo che, sabato, era stato ucciso dai malviventi un sergente di polizia intento a perlustrare l'area.

Gli inquirenti per ora escludono che ci sia stata una rappresaglia in seguito all'omicidio dell'agente.

Un residente dello slum ha nel frattempo sostenuto che i corpi "sono stati scaricati uno sopra l'altro" e che ci sarebbero "segni di una carneficina", come ha riferito il portale di notizie G1. (ANSA).