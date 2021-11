Cile: aperti seggi per voto che cambierà il volto del Paese

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 21 NOV - Con qualche difficoltà organizzativa si sono aperti oggi alle 8 (le 12 italiane) i seggi per un voto, riguardante l'elezione del presidente della repubblica e dei membri del Parlamento, che cambierà con tutta probabilità il volto del Paese.

Circa 15 milioni di persone sono chiamati alle urne per confermare, o correggere, l'esito di precedenti tornate che hanno indicato un marcato spostamento a sinistra dell'elettorato cileno, ma anche un processo di polarizzazione alle estremità dell'arco politico.

Secondo i sondaggi, infatti, il prossimo ospite del Palazzo della Moneda emergerà quasi certamente da un ballottaggio il prossimo 19 dicembre fra José Antonio Kast (Frente social cristiano, estrema destra) e Gabriel (Apruebo Dignidad, sinistra).

Il presidente uscente, Sebastián Piñera, è stato fra i primi a votare e in un messaggio via Twitter ha sostenuto di avere "la convinzione che tutti desideriamo il meglio per il nostro Paese.

Oggi - ha aggiunto - ogni voto e ogni voce sono fondamentali".

"Vi incoraggio - ha infine detto - a votare con convinzione, coscienti che viviamo tempi difficili, ma che con unità li supereremo e andremo avanti".

Alla vigilia del voto un 20% degli aventi diritto non aveva ancora fatto una scelta, aumentando l'incertezza sui risultati, che potranno variare a seconda dell'affluenza, che si prevede bassa, e anche delle categorie, per età e classe sociale, dei cittadini che si recheranno alle urne. (ANSA).