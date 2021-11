Venezuela: elezioni, Maduro denuncia interferenze Usa

(ANSA) - CARACAS, 17 NOV - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha denunciato che il Dipartimento di Stato americano "sta cospirando" contro le elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 21 novembre. Dopo aver esortato tutti i candidati "a partecipare in modo leale e a rispettare i risultati che saranno annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne). riferisce il portale di notizie Aporrea,, Maduro ha sostenuto ieri che "un funzionario del Dipartimento di Stato è già intervenuto con dichiarazioni contro le elezioni libere e sovrane in Venezuela".

Riferendosi a dichiarazioni del sottosegretario aggiunto del Dipartimento di Stato per le Americhe, Kevin O'Reilly, il capo dello Stato ha sottolineato che "è triste, ed è vergognoso, come si proponga di interferire nei nostri affari interni delegittimando le elezioni che si stanno preparando".

Intervenendo in una conferenza virtuale dell'Atlantic Council, O'Reilly ha sostenuto che l'appuntamento elettorale venezuelano di domenica non riunisce le condizioni per lo svolgimento di un voto "giusto e libero". Dopo aver assicurato che "gli Stati Uniti appoggeranno gli sforzi per riportare la democrazia in Venezuela", l'esponente governativo americano ha spiegato che "il regime ha manomesso le liste elettorali, impedendo senza motivo o giustificazione ad alcuni candidati dell'opposizione di candidarsi a cariche pubbliche e creando problemi ad altri". (ANSA).