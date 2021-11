Brasile:omaggio dei fan al cimitero per la cantante Mendonca

(ANSA) - BRASILIA, 08 NOV - I fan di Marília Mendonca, la popolare cantante country brasiliana morta venerdì scorso in un incidente aereo, le hanno reso omaggio oggi nel cimitero della città di Goiania dove è stata sepolta due giorni fa.

Con striscioni, magliette col suo ritratto e cantando alcuni dei suoi successi, centinaia di persone, alcune provenienti da altri Stati, si sono dati appuntamento al Parque Memorial del capoluogo di Goias, Stato nel centro-ovest del Paese.

Mendonca è stata sepolta sabato in una cerimonia privata e da quel giorno è iniziato il pellegrinaggio con candele e fiori dei suoi tantissimi ammiratori.

La celebre cantante, di appena 26 anni, è morta con il suo manager e altre tre persone venerdì, quando l'aereo privato su cui viaggiava si è schiantato al suolo nell'entroterra dello Stato di Minas Gerais (sud-est).

Mendonca era considerata la 'regina del sertanejo', una sorta di country brasiliano, frutto delle tradizioni rurali, con tocchi di musica pop e romantica.

Tra i messaggi di commiato anche quello del presidente Jair Bolsonaro, che si è detto "molto triste" per l'accaduto. (ANSA).