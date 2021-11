Perù: Congresso concede la fiducia al governo di Vásquez

(ANSA) - LIMA, 05 NOV - Dopo un lungo dibattito durato tutta la giornata, il Congresso del Perù ha concesso la fiducia al governo guidato dalla premier Mirtha Vásquez. Lo riferisce Radio Rpp di Lima.

In un voto che ha tenuto in sospeso fino all'ultimo il presidente della repubblica Pedro Castillo, la fiducia è stata concessa con 68 voti a favore, 56 contrari e una astensione.

Nell'invito finale rivolto ai parlamentari di approvare la compagine governativa, la premier ha detto che "dobbiamo metterci d'accordo perché la gente là fuori con il suo dolore sta aspettando che la sua rappresentanza politica, tanto l'organo legislativo come quello esecutivo, si facciano avanti con responsabilità per rispondere a un momento storico senza precedenti".

Da parte sua, il presidente Castillo ha sostenuto via Twitter che "con la fiducia concessa dal Congresso, continueremo a lavorare senza sosta per ottenere i cambiamenti di cui il popolo ha bisogno".

"Siamo il governo che vuole rispondere alle rivendicazioni sociali e che scommette sullo sviluppo delle nostre regioni - ha aggiunto -. Con unità e consenso, lo faremo". (ANSA).