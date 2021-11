Nicaragua: chiusa campagna elettorale, domenica si vota

(ANSA) - MANAGUA, 04 NOV - La campagna elettorale in Nicaragua per eleggere il presidente della repubblica e i membri del Parlamento si è chiusa alla mezzanotte di ieri e da oggi è in vigore un periodo di riflessione che si concluderà domenica alle 7 locali (le 14 italiane).

Si tratta di elezioni controverse, che si svolgono in un clima di tensione per le drastiche misure adottate dal governo che ha messo fuori gioco la parte più significativa dell'opposizione, facendo arrestare 37 personalità, fra cui sette aspiranti candidati presidenziali.

Di recente la Corte internazionale per i diritti umani (Cidh) dell'Organizzazione degli Stati americani ha presentato un rapporto in cui si sostiene che le elezioni del 7 novembre in Nicaragua mirano a perpetuare al potere il presidente uscente Daniel Ortega, sottolineando "l'impunità strutturale" e i "crimini contro l'umanità" commessi nel Paese centroamericano.

Il contenuto del rapporto è stato però respinto dal governo di Managua secondo cui il rapporto non è altro che "una sceneggiatura malvagia, manipolatrice e palesemente prevenuta".

Domenica 4,5 milioni di nicaraguensi sono chiamati a votare per il futuro presidente, per 90 deputati del Parlamento unicamerale e per i 20 del Parlamento centroamericano.

Il capo dello Stato uscente è candidato, insieme alla vicepresidente e moglie, Rosario Murillo, per un terzo mandato consecutivo. Gli elettori troveranno sulla scheda anche altri cinque candidati presidenziali, di poco o nessun rilievo.

(ANSA).