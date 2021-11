Brasile, nove vigili del fuoco muoiono in esercitazione

(ANSA) - BRASILIA, 01 NOV - Nove vigili del fuoco sono rimasti uccisi nello Stato di San Paolo in Brasile quando il soffitto di una grotta nella quale stavano effettuando un'esercitazione è crollato.

"Ci sono nove morti mentre una decima persona è stata tratta in salvo", ha detto il dipartimento dei vigili del fuoco di San Paolo via Twitter. (ANSA).