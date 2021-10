Ecuador: allerta meteo, sospesa ascesa a vette alta montagna

(ANSA) - QUITO, 30 OTT - Il ministero dell'Ambiente dell'Ecuador ha disposto la sospensione immediata, per una settimana, di tutte le attività di alta montagna, in particolare per quelle che riguardano le cime sopra i 5.000 metri, a causa di una perdurante allerta meteorologica. Lo riferisce il quotidiano La Hora di Quito.

Il provvedimento, spiega il giornale, cerca di evitare il ripetersi di eventi come quello verificatosi lo scorso fine settimana sul Chimborazo, quando una valanga di neve e ghiaccio si è abbattuta su una comitiva di scalatori, causando varie vittime.

Oltre alle ascese sul Chimborazo (6.310 metri), sono sospese le attività riguardanti anche il Cotopaxi (5.852 metri), il Cayambe (5.790), l'Antisana (5.758 metri) e l'Illiniza Sur (5.245 metri).

In un comunicato il ministero ha precisato che "il provvedimento resterà in vigore per una settimana in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al termine di questo periodo - si dice infine - verrà effettuata una valutazione per stabilire se questo tipo di attività verrà nuovamente autorizzata". (ANSA).