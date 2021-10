Brasile,'Bolsonaro sia giudicato per crimini contro umanità'

(ANSA) - BRASILIA, 26 OTT - La Commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid del parlamento brasiliano (Cpi) ha approvato un rapporto finale in cui raccomanda l'incriminazione del presidente Jair Bolsonaro per nove reati legati alla sua gestione dell'emergenza, tra cui "crimini contro l'umanità".

Il testo, approvato da 7 senatori su 11, raccomanda l'incriminazione, a vario titolo, anche di un'altra ottantina di persone, tra cui diversi ministri, ex ministri, aziende e i tre figli maggiori di Bolsonaro. Dovrà ora essere sottoposto alla procura generale diretta da un suo fedelissimo. Ma l'accusa di "crimine contro l'umanità" potrebbe finire davanti alla Corte penale internazionale dell'Aia. (ANSA).