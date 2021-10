Visita a Teheran per il ministro degli Esteri del Venezuela

(ANSA) - ISTANBUL, 18 OTT - Il ministro degli Esteri del Venezuela Felix Plasencia ha incontrato a Teheran l'omologo iraniano Hossein Amirabdollahian, lo fa sapere l'agenzia Isna.

In programma discussioni sulle relazioni bilaterali e anche sugli ultimi sviluppi internazionali. I due ministri si erano precedentemente incontrati a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York in settembre. (ANSA).