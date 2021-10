Iran-Venezuela, presto accordo per cooperazione ventennale

(ANSA) - ISTANBUL, 18 OTT - "Il Presidente venezuelano Nicolas Maduro visiterà Teheran nei prossimi mesi durante i quali sarà firmato un accordo di cooperazione ventennale", lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Amirabdollahian in una conferenza stampa congiunta con l'omologo venezuelano Felix Plasencia oggi in visita in Iran, lo riporta l'agenzia Isna.

"Iran e Venezuela possono espandere la loro cooperazione a livello tecnico, economico, commerciale, scientifico, tecnologico e nel settore energetico e delle estrazioni minerarie", ha detto Amirabdollahian in riferimento all'accordo.

Nell'esprimere sostegno a Maduro, il ministro degli Esteri iraniano ha anche criticato gli Usa definendo "dannose" le politiche di Washington "contro Caracas". (ANSA).