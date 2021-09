Brasile: nuova offensiva Corte contro sostenitori Bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Nuova offensiva del giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, contro alcuni sostenitori del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, alla vigilia delle manifestazioni convocate dai simpatizzanti del presidente della Repubblica: mandati di perquisizione e sequestro, nonché ordini di arresto, sono stati emessi nelle ultime ore nei confronti di persone ed entità accusate di finanziare e stimolare "atti antidemocratici".

Ieri è stata perquisita la casa di Gilmar Joao Alba, sindaco di Cerro Grande do Sul, comune dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, dopo che con lo stesso il 26 agosto erano stati trovati 505.000 reais in contanti all'aeroporto di Congonhas (San Paolo).

Tra le altre misure autorizzata da Moraes, secondo Folhapress e il portale di notizie G1 - anche l'arresto preventivo e il blocco dei social di Marcio Giovani Niquelatti e Cassio Rodrigues Costa Souza, per minacce ai giudici della Corte.

Perquisizioni e sequestri sono inoltre stati eseguiti presso gli indirizzi dell'Associazione nazionale dei produttori di soia (Aprosoja), accusata di finanziare le proteste contro la Corte suprema, nonché il blocco dei prelievi dai conti bancari dell'Associazione stessa. (ANSA).